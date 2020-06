Die meisten von uns achten sehr auf Sicherheit, wenn sie mit dem Computer ins Netz gehen. Sie schaffen sich ein Virenprogramm an, die neueste, sichere Software und bringen regelmäßig ihr Betriebssystem auf den neusten Stand. Was viele aber nicht auf dem Schirm haben, ist ihr Router. Der hält eine virtuelle Tür für ungebetene Gäste weit offen.

Was passieren könnte ist, dass Ihr Internet-Traffic umgeleitet wird. Das heißt: Wenn Sie zum Beispiel die Adresse Ihrer Bank eingeben, dann leitet sie der Computer nicht zu der eigentlichen Bank, sondern zu einer gefälschten Internetseite um, um Ihre Daten abzugreifen.

Alles, was Sie über den Router ins Netz schicken, ist unsicher, denn die Daten können abgefangen werden. Aus diesem Grund braucht gerade diese sensible Stelle besonders hohe Sicherheitsbestimmungen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die meisten Router haben richtig alte Software, stellt Peter Weidenbach vom Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie, bei seinen Untersuchungen fest.

Neun Jahre sind in der digitalen Welt ein unglaublich langer Zeitraum. Dabei gibt es keinen Grund, ausgerechnet Router mit so alter und damit unsicherer Softaware laufen zu lassen. Die meisten Hersteller arbeiten mit Linux, einem kostenlosen Open-Source-System. Linux selbst ist immer auf dem neuesten Stand. Warum die Firmen das nicht nutzen? Dazu vermutet Weidenbach:

Konkret bei uns ist herausgekommen, dass AVM zum Beispiel in vielen Bereichen, die wir uns angeguckt haben, deutlich besser abgeschnitten hat als andere Hersteller.

Was Sie wissen müssen: Die Sicherheitslücken betreffen nur Daten, die Sie raus schicken, oder für Festplatten, die direkt an den Router angeschlossen sind. Der Computer selbst, auch Festplatten, die direkt am Computer sind, sind tatsächlich sicher, sofern der Rechner durch eine (aktuelle) Antiviren-Software und eine Firewall geschützt ist.