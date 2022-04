Gewächshauser in Andalusien. Der Saharastaub deckte sie ein, dass sie wie Höhlen wirkten. Bildrechte: imago/Kolvenbach

Was Touristen vielleicht wegen der spektakulären Sonnenaufgänge und Untergänge entzückt, ist für Spaniens Landwirtschaft alles andere als schön. Schon der "Calima", wie das Sahara-Sand-Phänomen in Spanien auch heißt, im März hatte massive Spuren hinterlassen. Der pulverige Wüstenstaub hatte beispielsweise die Bienen mitten in der Bestäubungssaison der Wassermelonen in Almeria ausgebremst, schildert Andrés Cogorna, Vorsitzender der spanischen Landwirtschaftsvereinigung COAG. Ihm zufolge glichen die Gewächshäuser in Almeria im Süden Spaniens nach dem Saharastaub regelrechten Höhlen.