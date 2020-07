Zu schlank für sportlich – ja, das geht. So lassen sich die Fakten zusammenfassen, die die American Heart Association (Amerikanische Herzgesellschaft) jetzt auf dem Tisch hat. Das dürfte das Vorurteil, dass sich Gewichtsverlust positiv auf die körperliche Fitness auswirkt, bei jungen Sportlerinnen endgültig aus dem Weg räumen. Zu klären wäre allerdings erstmal: Was heißt denn "fit" überhaupt?

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sprechen in einer jetzt vorgelegten Studie von der aeroben Fitness. Genau, wie in Aerobic, wo es u.a. um die aerobe Ausdauer geht. Aerob bezieht sich auf den Sauerstoff im Energiestoffwechsel, bei uns Menschen also auf die Atmung. Je mehr Sauerstoff eine Person verbrauchen kann, desto aerob fitter ist sie. In der Studie wurde dazu ein sogenannter VO2-Peak gemessen, der besagt, wie viel Sauerstoff eine Person verbrauchen kann, wenn sie so hart wie möglich trainiert.