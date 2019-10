Die Gehgeschwindigkeit eines Menschen kann verraten, wie gesund und geistig fit er ist. Schnelle Geher sind demnach im Schnitt biologisch und geistig jünger als langsamere. Was für ältere Menschen bereits länger beobachtet wurde, haben US-Wissenschaftler nun auch für 45-Jährige, also für Menschen mittleren Alters nachgewiesen. Ihre Ergebnisse publizierten sie im Fachmagazin " Jama Network Open ".

Das Forscherteam um Line Jee Hartmann Rasmussen von der Duke University in Durham, North Carolina, untersuchte für ihre Langzeitstudie die Daten von 904 Probanden, die zwischen 1972 und 1973 in der neuseeländischen Stadt Dunedin geboren worden waren. Die Studienteilnehmer wurden in ihrem Leben umfangreich untersucht. So unter anderem im Alter von 45 Jahren. Zu den Untersuchungen gehörten eine Analyse des Gangs sowie ein Gehirnscan. Bei der Ganganalyse wurden die Normalgeschwindigkeit, die Geschwindigkeit beim gleichzeitigen Lösen einer Aufgabe sowie die Höchstgeschwindigkeit gemessen.