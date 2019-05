Können auch Männer Kinder austragen? Eine verrückte Frage mit einem realen Hintergrund: An der Uni Tübingen haben in diesem Jahr schon zwei Frauen mit einer transplantierten Gebärmutter Kinder zur Welt gebracht. Beide Frauen waren ohne Gebärmutter zur Welt gekommen. Spenderinnen waren in beiden Fällen deren leibliche Mütter - wegen Abstoßungsreaktionen eignen sich nur nahe Verwandte.