Sowohl für Hinweise auf LGBTQ-Jugendliche unter den 9.884 Todesfällen an sich, als auch Hinweise auf Mobbing wurde in zweistufigen "Siebverfahren" gesucht und in einem zweiten Schritt überprüft. So identifizierten die Forschenden 334 LGBTQ-Jugendliche. Die Suche nach Mobbing-Vorfällen anhand festgelegter Begriffe in den Hinterlassenschaften der toten Jugendlichen ergab 601 potentielle Datensätze. Insgesamt standen demnach fünf Prozent aller Todesfälle in Zusammenhang mit Mobbing. Bei den als LGBTQ-klassifizierten Jugendlichen wurden aber 20,7 Prozent gemobbt - also jede/r Fünfte. Und bei den als Nicht-LGBTQ-klassifizierten Heranwachsenden waren es 4,4 Prozent - also knapp jede/r Zwanzigste.