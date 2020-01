An dieser Stelle setzt nun eine Forschungsgruppe aus Thüringer Wissenschaftlern an. Bislang beruhten alle Verschlüsselungssysteme auf mathematischen Prinzipien und können deshalb – zumindest theoretisch – geknackt werden, heißt es in einer Mitteilung der Universität Jena. Das bedeutet vereinfacht: Es wird ein komplexer Algorithmus angewandt, der mit entsprechender Rechenleistung auch wieder entschlüsselt werden kann. Das soll sicherer werden, indem auf einzelne Photonen bei der Datenübertragung gesetzt werden soll, schreiben die Wissenschaftler der Friedrich-Schiller-Universität Jena gemeinsam mit Kollegen der Technischen Universität Ilmenau und des Fraunhofer Instituts für Angewandte Optik und Feinmechanik in Jena.