Dürre und Starkregen Start in Sachsen: Forschungsschiff auf der Elbe untersucht Extremwetter

Waldbrände in der Sächsischen Schweiz, Trockenheit in der Altmark, 38 Grad in Jena, erst Dauerregen, dann wieder Dürre, Blaualgen in Badeseen, augsgetrocknete Flüsse - Wetterextreme sind längst Alltag. Mit einem Forschungsschiff auf der Elbe untersuchen Wissenschaftler jetzt diese Extreme. Die "Albis" startete am 4. August mit Corona-Verspätung in Schmilka in der Sächsischen Schweiz und fährt bis zur Nordsee. Damit beginnt die großangelegte und interdisziplinäre Forschungsinitiative "MOSES".