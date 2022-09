Strompreiskrise: Welche Lösungsideen Wissenschaftler haben und warum sie nicht perfekt sind

Durch Klimakrise, Krieg und versäumte Investitionen: In Europa explodieren neben den Gas- nun auch die Strompreise. Manche Politiker glauben auf Basis einer arg vereinfachten Version der Nachfrage-Angebots-Gleichung: So viel Strom wie möglich herstellen und einspeisen, dann sinkt auch der Strompreis wieder. Der echte Strommarkt ist allerdings deutlich komplexer. Forschende und Wissenschaftlerinnen haben daher andere Vorschläge, wie die aktuell extrem hohen Strompreise abgemildert und für die Bevölkerungen Europas halbwegs tragbar gemacht werden können.

Strompreis: Gaskrise, Klimakrise und französische Atomkrise

Grund für die hohen Preise ist eine Kombination aus verschiedenen Faktoren. Da ist einerseits die Krise der französischen Atomkraft. Mehr als die Hälfte der über 50 französischen Meiler steht aktuell still. Einerseits, weil sich an vielen Jahrzehnte alten Reaktoren gefährliche Schäden aufgetan haben, die zunächst repariert werden müssen. Andererseits, weil der heiße und trockene Sommer zu Niedrigwasser in französischen Flüssen und damit zu einem Kühlwassermangel für die Kraftwerke geführt hat. (Das Niedrigwasser legt zugleich auch viele Wasserkraftwerke in Europa lahm).

Deshalb hat Frankreich anders als in den vergangenen Jahren im Sommer kaum Strom exportiert und wurde umgekehrt zum Importeur. Um das Defizit auszugleichen wurden in Deutschland alle schnell verfügbaren Erzeugungskapazitäten angefahren, darunter auch viele Gaskraftwerke. Dort sind aber die Erzeugungspreise in Folge von Sanktionen gegen Russland und dessen im Gegenzug verhängten Gaslieferstopp extrem hoch. Und weil an der Strombörse das Prinzip "Merit Order" gilt, wodurch das teuerste Kraftwerk den Preis für alle Kraftwerke bestimmt, sind die Strompreise aktuell auf einem Rekordniveau.

Günstige Windkraft wird ausgeschaltet – teure Gaskraft hochgefahren

Das führe zu absurden Konsequenzen, sagt Weibelzahl. "Zur Gewährleistung der Netzstabilität müssen Windenergieanlagen im Norden abgeregelt und oftmals alte, ineffiziente Kraftwerke im Süden zum Ausgleich hochgefahren werden. Das nennt man Redispatch. Dies führt zu extrem hohen Kosten und gleichzeitig zu unnötigen CO2-Emissionen."

Kurzfristig sei dieses Problem nur über kleinere Preiszonen, sozusagen lokale Strompreise zu lösen, glaubt er. Regionen, die großzügig Flächen für erneuerbare Energien ausgewiesen hätten, würden von niedrigen Preisen profitieren. Für Regionen, in denen das genau wie der Netzausbau verschlafen worden sei, werde durch lokale Strompreise ein Anreiz geschaffen, umzusteuern. Dadurch würden Kosten für unsere Wirtschaft und Gesellschaft reduziert, durch unser aktuell ineffizientes Marktdesign unnötig verursachte CO2-Emissionen verringert und die Abhängigkeiten von russischem Gas weiter abgebaut, glaubt Weibelzahl.

Abschöpfen von Zufallsgewinnen könnten auch Investitionen in Erneuerbare gefährden

Da solche Baumaßnahmen aber viel Zeit benötigen und auch die Regelung des Strommarkts nicht auf die Schnelle neu verhandelt werden kann, denken viele Regierungen aktuell über die Subvention von Strompreisen für Verbraucher nach. Die Idee: Sogenannte Zufallsgewinne von Stromerzeugern – etwa für die Einspeisung von günstigem Solarstrom zum Preis von extrem teurem Gasstrom – sollen abgeschöpft und an die Haushalte weitergegeben werden.