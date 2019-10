Montage von Spektren, die mit dem X-Shooter-Instrument am Very Large Telescope der ESO aufgenommen wurden. Bildrechte: ESO/E. Pian et al./S. Smartt & ePESSTO

Die Forschergruppe, zu der auch Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Astronomie (MPIA) in Heidelberg gehören, entdeckte in den Spektren einer Neutronensternfusion die Signatur des schweren Elements Strontium. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Forscher jetzt in der Fachzeitschrift Nature.



Bereits seit längerem war vermutet worden, dass sich bei der explosiven Verschmelzung von Neutronensternen - also Sternen, die im Wesentlichen aus Neutronen bestehen - schwere Elemente bilden. Der Nachweis dazu fehlte bislang allerdings.