Die Wissenschaftler um Niklas Johannes von der Universität Oxford untersuchten dafür den Medienkonsum und das Wohlbefinden von 2.159 Menschen in Großbritannien zwischen April und Mai 2020 - also nach Beginn der Corona-Pandemie. Denn durch die längere Zeit zu Hause im Lockdown habe auch die Nutzung von Medien zugenommen, so die Experten. Über wöchentliche Umfragen gaben die Probanden regelmäßig an, wie viel Zeit sie für den Konsum von Büchern, TV, Musik, Videospielen und Zeitschriften sowie den Online-Pendants (E- und Audiobooks) aufwandten. Dazu berichteten sie über ihre Glücks- und Angstlevel jeweils am Vortag.



Im Ergebnis gab es überhaupt keine Unterschiede zwischen den Probanden, die Bücher, Zeitschriften und Audiobooks nutzten, gegenüber denen, die dies nicht taten. Bei jenen Studienteilnehmern, die Musik, Fernsehen und Videospiele konsumierten, war das Glücksniveau etwas geringer und das Angstlevel höher. Die Differenzen waren aber nur gering und hatten wohl nicht direkt mit den Medien zu tun.