Bestimmte Erkrankungen beeinträchtigen den Dünndarm so stark, dass die Nahrung nicht mehr ausreichend verwertet und zudem das Immunsystem stark geschwächt wird. Die Beeinträchtigung kann so stark sein, dass Patienten lebenslang auf eine künstliche Ernährung durch Dauerinfusion angewiesen sind. In diesem Fall kommen sie auf die Warteliste für eine Dünndarmtransplantation.