Die Lunge ist für die Atmung zuständig. Beim Einatmen füllt sie sich über Luftröhre und Bronchien mit Luft. In den Lungenbläschen findet dann der Gasaustausch zwischen Blut und Luft statt: Das Blut wird mit Sauerstoff aus der Atemluft angereichert, um die Organe zu versorgen. Gleichzeitig wird dem Blut Kohlendioxid entzogen - ein Abfallprodukt, das von den Organen zur Lunge gebracht und ausgeatmet wird.

Viele Erkrankungen schädigen die Lunge so stark, dass der Gasaustausch nicht mehr ausreichend stattfinden kann. Das hat gravierende Auswirkungen auf Lebenserwartung und -qualität der Betroffenen, die schon bei geringster körperlicher Anstrengung in Atemnot geraten. In vielen Fällen droht ein vollständiges Lungenversagen, wonach die Betroffenen künstlich beatmet werden müssen.