Der Unfallforscher Dr. Gerd Müller von der TU Berlin. Bildrechte: Fachgebiet Kraftfahrzeuge

Wir beobachten häufig, dass Kinder zu früh in den nächstgrößeren Kindersitz wechseln - also dass noch sehr kleine Kinder, die in eine Babyschale gehören, schon in einem vorwärts gerichteten Kindersitz sitzen. Das kann im Einzelfall verheerend sein.