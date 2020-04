Ich finde es, so wie jeder Mensch, schwierig, alles richtig zu machen. Ich versuche vorwärts zu denken und mich nicht selbst zu demotivieren, weil ich nicht immer alles perfekt mache. Das ist die eine Seite. Anderseits will ich nicht zu nachgiebig mit mir sein. Ich fliege nicht mehr viel. Ich fahre weniger Auto, mehr Fahrrad. Ich ändere meine Essgewohnheiten. Ich bin nicht komplett Vegetarier, aber ich arbeite dran. Wenn ich Sachen kaufe, überlege ich genau, was es ist und ob es von guter Qualität ist. Ich investiere in nachhaltige Projekte und auch Rentenfonds und achte darauf, dass meine Bank in Dinge investiert, die dem Planeten nicht schaden.

Mike Berners-Lee