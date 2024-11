Der Weg zur Netto-Null ist steinig

Bildrechte: Atiqah Fairuz Salleh Netto-Null, also eine ausgeglichene Bilanz, bei der der Anteil von CO2 in der Atmosphäre zumindest nicht weiter erhöht wird – dieses Ziel haben sich viele Staaten gesteckt. Und – wie eingangs betont – wir sind auf dem Weg dorthin. "Auf dem Weg sein ist das eine, das andere ist vielleicht die Richtung, also wie viele Umwege muss ich gehen", betont Edeltraud Günther. Die Wirtschaftswissenschaftlerin war als Expertin in Baku. Sie ist UN-Diplomatin und arbeitet an der Universität der Vereinten Nationen in Dresden, in Kooperation mit der Technischen Universität. Mit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten scheinen sich durchaus einige Umwege anzudeuten. Auch die Stimmung auf der Weltklimakonferenz wurde durch die US-Wahl geprägt: "Was ich auf der Konferenz wahrgenommen habe, ist wie so eine Wolke, die über allem schwebt", erklärt Günther.

"Entwicklungsland" China?

Das verändert das globale Machtgefüge. "Ich habe das Gefühl, dass durch die US-Wahl auch so etwas wie ein Vakuum entstanden ist, wo dann andere Akteure wie zum Beispiel China durchaus auch sagen, jetzt gehen wir mal einen Schritt voran", sagt Edeltraud Günther. China und Indien gelten bei den Weltklimakonferenzen noch als "Entwicklungsländer" und sind damit in der gleichen Kategorie wie die ärmsten afrikanischen Länder.

Das liegt daran, dass die Einstufungen 1992 festgelegt wurden, als die UN-Klimarahmenkonvention unterzeichnet wurde. Mittlerweile hat sich die wirtschaftliche Lage der beiden Nationen deutlich verbessert. Die Forderungen, dass China sich auch als Geberland einbringt, werden dementsprechend lauter. Klimaökonomin Günther nimmt wahr, dass sich hier etwas verändert: "China sieht natürlich auch die Innovationen, gerade beim Thema E-Mobilität. Und China ist auch selbst stark vom Klimawandel betroffen. Und dieses Zusammenspiel zeigt sich dann auch, insofern würde ich sagen, es geht langsam voran."

Der Globale Süden

Eine der Hauptforderungen auf der COP: Die am stärksten vom Klimawandel betroffenen Länder des Globalen Südens brauchen finanzielle Unterstützung. Wie stark sie ausfällt und welche Nationen wie viel geben, war Hauptgegenstand der Verhandlungen. "Da sehe ich unsere Aufgabe, weil unser Wohlstand ganz stark von den Menschen im Globalen Süden abhängt, egal in welcher Industrie: Wir haben keine wahren Preise, an ganz vielen Stellen. Wenn Sie sich etwa Ihre Textilien ansehen, was da an Wasserverbrauch mit verbunden ist, das zahlen wir hier nicht mit." Wir haben also jenseits von Menschlichkeit und Gerechtigkeit schlicht wirtschaftliche Gründe, diese Länder zu stabilisieren.

Bildrechte: IMAGO / SOPA Images

Deutschland und die EU