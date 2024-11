Ana Bastos, Geophysikerin an der Uni Leipzig, unterstrich an gleicher Stelle, dass die wissenschaftlichen Grundlagen für das Verständnis des Klimawandels bereits vorhanden seien. "Das Problem sind jetzt die gesellschaftlichen Lösungen und wie wir zusammen als eine ganze Welt, die in Krisen steckt, gemeinsam eine Lösung finden." Es komme darauf an, Kompromisse zu finden, die auch den globalen Süden und ärmere Staaten einbinden. Alle müssen zusammenarbeiten. "Wenn wir das als ein menschenweites Problem vorstellen, können wir eine Lösung finden."

Friederike Otto erhofft sich auch von der COP29 einen Paradigmenwechsel in der Sicht auf Klimapolitik. "Wir müssen darüber reden, wie die Welt aussieht, in der wir leben wollen." Bisher ginge es in den Debatten zu oft darum, dass den Menschen etwas weggenommen würde. Stattdessen will die Physikerin und Philosophin eine Zukunft malen, in der Radfahrer nicht Angst um ihr Leben in Städten haben müssen oder Hitzewellen nicht unerträglich sind. "Doch darüber reden wir nicht, sondern sagen: 'Du nimmst mir mein Auto weg und Auto ist Freiheit'. Und das wird nirgendwo angezweifelt." So könne sich nur schwerlich etwas verändern. "Es ist nicht so, dass es uns an Technologie oder Wissen fehlt. Es fehlt am Willen, das auch umzusetzen."