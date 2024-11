Hilft eine Übergewinnsteuer?

Eine viel diskutierte Lösungsmöglichkeit: Die Übergewinnsteuer. Dabei fließen alle ungewöhnlich hohen Gewinne von Unternehmen, die mit fossilen Brennstoffen ihr Geld verdienen, als Steuer in die öffentliche Hand. Eine solche Steuer gab es etwa in der EU in kleinerem Maßstab 2022 bereits. Etwa 20 Milliarden US-Dollar gingen so an die EU-Staaten.

Zugriff auf die Übergewinne würde dabei durchaus bestehen. 42 Prozent aller untersuchten Gas- und Ölunternehmen waren und sind in staatlichem Besitz, die meisten davon in Norwegen. 95 Prozent aller privatwirtschaftlichen Firmen haben ihren Sitz in Ländern, die sich zu der Zahlung des Klimaschutzbetrags an Entwicklungsländer verpflichtet haben. Dr. Anna Stünzi, zweite Forschungsleiterin hält daher fest: "Die Regierungen haben also die unmittelbare Möglichkeit, die aufgrund einer Krise erzielten Profite abzuschöpfen, um sie zur Bekämpfung der Klimakrise einzusetzen."

Zukunft der Finanzierung unklar