Lassen Sie mich eine Branche herausgreifen: Die Bauwirtschaft trägt zu 37 Prozent der CO₂-Emissionen weltweit bei, sie verursacht 34 Prozent des globalen Energieverbrauchs. 45 Mio. t Material (Sand, Kies, Lehm) wurden 2020 gewonnen. In Deutschland sind 60 Prozent des Abfalls Bauabfälle. Die Betonherstellung war 2012 für 9 Prozent des globalen Industriewasserverbrauchs verantwortlich. Für 2050 wird erwartet, dass 75 Prozent der Wassernachfrage für die Betonherstellung in Regionen anfällt, die unter Wasserstress leiden. Der Wohnraum pro Person wird bis 2060 von 20,0 m2 auf 26,6 m2 steigen. Die bebaute Fläche insgesamt wird sich verdoppeln. Wir versiegeln täglich in Deutschland 50 Hektar. Auch wenn das Maß nicht exakt stimmt, stellen Sie sich vor: 50 Fußballfelder pro Tag.

Ich sehe ein großes Potential, das Bauen ressourcenorientiert neu zu gestalten. Um möglichst viele Ideen weltweit zu mobilisieren, haben wir an der Universität der Vereinten Nationen einen Architekturwettbewerb für ein "Haus ohne Abfall" ins Leben gerufen, ein Haus, das primär aus Abfallmaterialien gebaut wird, Abfall vermeidet und die Ressourcen vollständig im Kreislauf hält. Idealerweise ist das Gebäude auch CO2-neutral, ein Plus-Energie-Haus, das Wasser im Kreislauf führt, möglichst wenig Boden versiegelt und eine modulare Nutzung über Jahrzehnte hinweg ermöglicht.

Kreislaufwirtschaft: Der Mensch im Mittelpunkt

Der internationale Wettbewerb greift die Prinzipien der Europäischen Union für eine Kreislaufwirtschaft auf, nach den Anfangsbuchstaben im Englischen auch 9R genannt: Vermeiden (Refuse), Überdenken (Rethink), Reduzieren (Reduce), Wiederverwenden (Reuse), Reparieren (Repair), Renovieren (Refurbish), Wiederaufarbeiten (Remanufacture), Umfunktionieren (Repurpose) und Recyceln (Recycle). So soll ein wegweisendes öffentliches Gebäude geschaffen werden, das die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft umsetzt und die Menschen in den Mittelpunkt stellt. Der Wettbewerb wird in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten verschiedener Disziplinen – Architekten, Bauingenieurinnen, Materialwissenschaftlerinnen, Abfallwissenschaftlern, Nachhaltigkeitsforschenden und Sozialwissenschaftlern – entwickelt.

Wissenschaftlich schauen wir uns das Zusammenspiel aller Umweltressourcen, Material, Wasser, Boden, Fläche, Klima, Energie und Biodiversität an, der Fachbegriff hierzu ist Ressourcen-Nexus. Der Architekturwettbewerb soll nicht nur wissenschaftliche Exzellenz fördern, sondern auch öffentliches Interesse wecken. Und vor allem soll das Gebäude ein positives Beispiel für eine Geschäftsmodell sein. Viel zu oft erklären wir den Umgang mit den Ressourcen unseres Planeten mit dem erhobenen Zeigefinger. Davon müssen wir wegkommen. Ich bin überzeugt, Ressourcenschonung wird dann zum Trend, wenn wir Lösungen entwickeln, die nicht den Verzicht in den Mittelpunkt stellen, sondern unsere Bedürfnisse. Öffentliche Beschaffung kann und muss vorangehen, das "Haus aus Abfall" ist ein Beispiel für gute Governance, wie sie in der Vision "Vereinte Nationen 2.0" beschrieben wird.