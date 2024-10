Die Untersuchung des Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) baute auf bereits bestehenden Studien zum ungewöhnlich heißen Sommer 2022 in Europa auf. Diese hatten die Zahl von 68.593 Todesfällen für den Kontinent ergeben, die direkt auf die hohen Temperaturen zurückzuführen waren. Die neue Studie hat nun ergeben: 38.154 dieser Fälle, beziehungsweise 56 Prozent wären ohne den menschengemachten Klimawandel nicht passiert. Die Zahl der Frauen und der Menschen über 80 Jahren waren zudem in dieser Gruppe überproportional vertreten.