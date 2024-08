Denn stabile Hochdruckgebiete bringt so schnell nichts aus der Fasson. Wenn der blaue Himmel und das warme Lüftchen erstmal da sind, dann bleiben sie auch eine Weile – alte Wetterregel halt. Und möglicherweise bald völlig normal, sagt die Geografin Elizaveta Felsche von der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München: "Wir dürfen uns an das Phänomen trockene und heiße Perioden gewöhnen. Ob das immer der Spätsommer sein wird, das wissen wir nicht." Was wir aber wissen: So witzig ist das alles freilich nicht.

In einer aktuellen Studie haben Felsche und Team die Wahrscheinlichkeit von extremen europäischen Hitzeereignissen mit Klimamodellläufen kombiniert. Heraus kam: Wenn sich die Welt um drei Grad erwärmt, könnte jeder zweite bis dritte Sommer so aussehen wie im Extremjahr 2003. "Also was wir in Deutschland sehen werden, ist im Prinzip, dass sich unsere Sommer so anfühlen werden, wie sie gerade in Südfrankreich sind."