Stefanie March, die das Projekt leitet, erklärt: "Im Fokus des Teilprojektes der Hochschule steht die hitzebezogene Gesundheitskompetenz der Bevölkerung, aber auch die von Einrichtungen und Akteuren des Versorgungs- und Gesundheitssystems. Wir wollen schauen, was es bereits für Konzepte und Empfehlungen gibt, wie gut diese umgesetzt werden beziehungsweise wo mögliche Barrieren, Hemmnisse, Wissenslücken bestehen, wo Informationen oder Zugänge fehlen, aber auch, welche Netzwerke bereits vorliegen." Lokale Bezugssysteme wie Nachbarschaftsnetzwerke oder Anknüpfungspunkte in das Versorgungssystem sollen untersucht und so die Präventionsarbeit vor Ort gestärkt werden. "Damit können wir gezielte zielgruppenspezifische Maßnahmen mit der und für die Praxis erarbeiten", erhofft sich March.