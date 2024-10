1874 beschrieb der Naturforscher Fritz Müller seinem Kollegen Charles Darwin, dass er pilzzüchtende Ameisen in Brasilien beobachtet hatte. Darwin schickte die Briefe an das Fachmagazin "Nature", woraufhin das Phänomen der Wissenschaft bekannt wurde. 150 Jahre später haben Wissenschaftler der Universität Hohenheim in Zusammenarbeit in einem internationalen Forschungsprojekt jetzt festgestellt, dass die Insekten bereits seit Millionen von Jahren Pilze kultivieren und anfüttern. Der Evolutionsbiologe und Mitautor der in "Science" erschienen Studie Christian Rabeling erklärt, dass sich die Pilze über die Zeit an ihre Wirte angepasst haben. "Manche bilden Strukturen, die nur in der Kultivierung durch Ameisen vorkommen. Und sie lassen sich außerhalb des Ameisennests gar nicht kultivieren – ein Zeichen einer echten koevolutiven Beziehung, bei der sich beide Partner gegenseitig beeinflussen und gemeinsam entwickeln."