Die Forscher untersuchten anhand 191 ausgewählter Wale, wo im Meer die Ozeanriesen fressen: Sie "grasen" in Tiefen zwischen 50 und 250 Metern, unglücklicherweise genau in der Region des Wassers, in der am meisten Mikroplastik vorkommt. Allerdings gelangt das Mikroplastik dem Stanford-Team zufolge nicht über verschlucktes Wasser in die Wale, sondern über deren Nahrung. Und je nach Nahrungs-Art ist es mehr bzw. weniger. Buckelwale, die Hering und Sardellen verschlingen, vertilgen demnach schätzungsweise 200.000 Mikroplastikteile pro Tag, bei Ernährung durch Krill sind es dagegen zehn bis 20 Mal so viel. Finnwale, die sowohl die winzigen Krustentierchen als auch Fische fressen, futtern nach Schätzungen der Forscher pro Tag zwischen drei bis zehn Millionen Mikroplastikteile. Und auch Blauwale, die größten Tiere der Erde, über 30 Meter lang und bis zu 200 Tonnen schwer, nehmen mit der Nahrung täglich rund zehn Millionen Mikroplastikteile auf.