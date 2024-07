Nicht nur ein Bestimmungsbuch, sondern eine Forschungsmaschine in der Hosentasche: Ein Team unter der Leitung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Universität Leipzig hat einen Algorithmus entwickelt, mit dem sich Beobachtungsdaten der App Flora Incognita analysieren lassen. Eine entsprechende Studie wurde jetzt im Fachblatt Methods in Ecology and Evolution veröffentlicht. Damit sollen jahreszeitliche Verschiebungen von Pflanzenmerkmalen im Zuge des Klimawandels analysiert werden können.