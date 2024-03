"Flüsse sind das Lebenselixier unseres Planeten", sagte Michele Thieme, führender Süßwasserforscher beim WWF und weltweiter Führer der WWF-Initiative für frei fließende Flüsse . Wir Menschen nutzen sie als Süßwasser, als Nahrungsquelle, für die Bewässerung in der Landwirtschaft, als Transportweg oder für die Energiegewinnung. Dabei verändern wir ihren Lauf. Wie groß diese Veränderungen sind, zeigt jetzt eine Studie , für die 34 Wissenschaftler weltweit zwölf Millionen Flusskilometer untersucht haben.

Das Ergebnis: Frei fließende Flüsse findet man in dicht bevölkerten Regionen wie Nordamerika, Europa und Asien kaum noch. "Heute sind sie weitgehend auf abgelegene Regionen wie die Arktis, das Amazonasbecken und das Kongobecken beschränkt", sagt Christiane Zarfl, Professorin vom Zentrum für Angewandte Geowissenschaften der Universität Tübingen, die an der Studie mitgearbeitet hat. Insgesamt fanden die Forscher rund 2,8 Millionen Dämme.

Durch die Weiterentwicklung der Infrastruktur für eine steigende Zahl von Menschen seien Flüsse und ihre Ökosysteme weltweit zunehmend bedroht, so Zarfl weiter. Nur noch 21 der 91 längsten Flüsse der Welt (über 1.000 Kilometern) haben eine direkt Verbindung von der Quelle bis zum Meer. Rund 60.000 große Staudämme gibt es derzeit, mehr als 3.700 Wasserkraftdämme sind geplant oder im Bau, so die Studie. Deren Auswirkungen sind derzeit noch gar nicht abzuschätzen.

Wenn die Konnektivität von Flüssen gestört wird, beeinflusst das auch deren Ökosysteme. Und bereits frühere Untersuchungen, so die Forscher in ihre Mitteilung, zeigen, wie die biologische Vielfalt der Ökosysteme gefährdet ist. So erlebte die Population der Süßwasserarten im letzten halben Jahrhundert den stärksten Rückgang aller Wirbeltiere: 83 Prozent von ihnen gingen verloren.