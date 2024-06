Der Anteil, den das Gesundheitswesen am nationalen CO2-Ausstoß hat, variiert zwischen den einzelnen Ländern stark – und korreliert damit, wie viel ein Land für die Gesundheitsversorgung ausgibt. Sollte man hier also wirklich sparen? Schließlich werden die oben gezeigten Einmalplastikartikel ja hauptsächlich aus Hygienegründen verwendet. Um die Frage zu beantworten, schauen wir uns zunächst einmal an, woraus sich der hohe CO2-Impact unseres Gesundheitssystems so zusammensetzt.

Das ist der größte Batzen: 71 Prozent der mit unserem Gesundheitssystem verbundenen Emissionen entstehen an diesem Punkt, sie sind einer Behandlung also eher vor- und nachgelagert. Treibhausgase entstehen in dieser Kette an vielen Punkten, angefangen beim Raffinieren von Erdöl, das dann zur Plastikherstellung weiterverwendet wird. Besonders stark wirken sich an dieser Stelle auch Einwegartikel aus, die häufig in Asien hergestellt werden – was weite Transportwege zur Folge hat. Diese können die Emissionen eines Produktes gerne mal vervielfachen.