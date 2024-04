So richtig warm sind wir Menschen ja noch nie mit ihnen geworden: Insekten. Das fängt schon in der Bibel mit den Heuschreckenplagen in Ägypten an. Später geht das ganz real weiter mit Beginn der Landwirtschaft, dem Auftakt zum Kampf Mensch gegen Insekt: Käfer, die Getreide oder Kartoffelernten wegfressen. Raupen, wie der Eichenprozessionsspinner, die ganze Wälder kahl fressen, Borkenkäfer, die Nadelwälder zerstören, Mücken, die Malaria übertragen, Tsetse-Fliegen mit Erregern der Schlafkrankheit.

Die Liste lästiger Insekten ist lang. Imageschädigend jede Mücke, die uns den Schlaf raubt, jede Wespe, die erst an Kuchen oder Bratwurst knabbert, bevor sie sich in die Apfelschorle stürzt. Und jetzt? Wir müssen nicht gleich Frieden schließen. Aber der Insektenatlas 2020 gibt uns die Chance, den Blick auf die kleinen Tiere zu ändern. Manchmal auch um 180 Grad. Und dann werden die vermeintlichen Schädlinge zum Mittagessen.

Insekten – für Frauen Fleisch-Ersatz

Aber von Fleisch auf Insekten umsteigen, ist bei uns immer noch Kopfsache: In westlichen Industrienationen wird dieses Ernährungs-Szenario mehr mit wohligem Schaudern, denn mit Ernsthaftigkeit betrachtet. Dabei waren Käfer, Larven, Heuschrecken und Maden die ursprünglichen Proteinquellen der Menschheit.

Bildrechte: imago/Panthermedia Bis heute gehören sie in über 130 Ländern zur Ernährung, heißt es im Insektenatlas. In mangelernährten Gesellschaften stellt die Insektenzucht demnach besonders für Frauen nicht nur eine Nahrungs-, sondern auch eine Geldquelle dar, nämlich durch den Verkauf der Insekten. In traditionell männlich geprägten Kulturen bekommen dem Atlas zufolge noch heute zuerst die Männer das teure Fleisch, selbst dann wenn Frauen einen höheren Eisen- und Proteinbedarf haben wie in der Schwangerschaft oder Stillzeit. Diesen Ansatz kennt der eine oder andere vielleicht noch aus der eigenen Familie, der Vati kriegt das dickste Schnitzel.

Insektenvielfalt schwindet durch Fleischhunger

Wobei der Fleischhunger der Welt auch einer der Sargnägel für die Insektenvielfalt ist, wenn beispielsweise in Südamerika in gigantischen Monokulturen Soja als Futterpflanze für Rinder angebaut wird. Egal, wo - Monokultur geht Hand in Hand mit dem Verlust des ökologischen Gleichgewichts und der Artenvielfalt. Und für alle, die sich gruseln beim Gedanken an Knusperheuschrecke in Sojasauce - das Geschäft mit dem Insekten-Protein lohnt sich frühestens in zehn Jahren, sagt eine Studie des britischen Finanzunternehmens Barcly. Der andere Sargnagel sind chemische Pflanzenschutzmittel, die den Wuchs von Beikräutern verhindern und Schädlinge beseitigen. Weltweit werden 600 Wirkstoffe eingesetzt,

Auf jedes Schadinsekt zehn bis 15 Fressfeinde

Vielleicht sollten wir uns diese Fakten vor Augen führen: Nicht nur Bienen sind Bestäuber und sorgen für Getreide, Obst und Gemüse, sondern auch viele andere Insekten. Eine Hummel zum Beispiel bestäubt pro Tag 3.800 Blüten. Außer Apis Mellifera, der Biene, hat kein anderes Insekt so eine positive Identifikationsfigur wie die unverwüstliche TV-Biene Maja. Zum Beispiel die Marienkäferlarven. Kaum ein anderes Bild wird in Gartenforen so oft gepostet mit den Fragen : "Was ist das und sind die gefährlich?" Marienkäferlarven fressen bis zu 50 Blattläuse pro Tag, bis Ende dieses Stadiums bis zu 40.000. Außerdem mögen sie Kartoffelkäfer, Getreidehähnchen, Rapsglanzkläfer.

Insektenbefruchtung wirkt sich auf Geschmack und Haltbarkeit aus

Oder Florfliegenlarven: Die vertilgen immerhin 500 Blattläuse in drei Wochen. Schlupfwespen parasitieren Eier, Larven und ausgewachsene Insekten. Theoretisch hat jedes Schadinsekt zehn bis 15 natürliche Feinde, heißt es im Insektenatlas. Insgesamt gibt es demnach 90 Arten, die im biologischen Pflanzenschutz eingesetzt werden. Es geht teilweise auch schon ohne Insekten - Bestäubung von Hand erfolgt laut Atlas bereits in 20 Ländern, darunter China, Pakistan, Chile Neuseeland oder Italien. Der Preis dafür: Äpfel ohne Kerne enthalten weniger Calzium und faulen schneller, auch Erdbeeren brauchen Insektenbefruchtung, um besser zu schmecken und länger zu halten.

Was Kuhfladen verraten