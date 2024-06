88 Wissenschaftler aus unterschiedlichsten Disziplinen, die 101 Organisationen in 47 Ländern vertreten, kritisieren den zu laschen Umgang mit Arten, die in Gebiete eindringen, in denen sie eigentlich nicht heimisch sind. Dies geschieht derzeit allein mit Hilfe des Menschen etwa 200 Mal pro Jahr. Diese sogenannten invasiven Arten haben Auswirkungen auf den neuen Lebensraum, in den sie kommen. Die Autoren heben hervor, dass wir die zukünftigen Veränderungen in den Gebieten durch diese Einflüsse, die aktuell beobachtet werden können, noch unterschätzen. Auch seien Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Faktoren der biologischen Vielfalt bedeutsam. Ebenfalls helfe der Klimawandel den invasiven Arten dabei, sich in bisher unwirtliche Gebiete auszubreiten.