Wie Kabinettssekretär Yoshimasa Hayashi mitteilte, kamen in der Präfektur Miyazaki auf Kyushu bereits etwa 50 Zentimeter hohe Wellen an. Es gebe bislang aber keine Anzeichen für größere Schäden. Auch an den Atomkraftwerken seien keine Besonderheiten infolge des Erdbebens festgestellt worden.

Japan wird immer wieder von Erdbeben erschüttert. Der asiatische Inselstaat liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der durch zahlreiche Vulkanausbrüche und Erdbeben gekennzeichnet ist. Das Seebeben in der Region Fukushima am 11. März 2011 war das bislang größte Beben in Japan. Es erreichte eine Stärke von 9,0 und löste einen Tsunami von zehn Metern Höhe aus. Tausende Menschen starben. Die Wassermassen brachen damals auch über das Atomkraftwerk Fukushima herein. Die Kühlung der Reaktoren fiel aus, und es kam in drei Reaktorblöcken zur Kernschmelze. Dabei wurde in erheblichem Maße Radioaktivität in der Umwelt freigesetzt.