Wir der Klimawandel den Golfstrom beeinflussen und damit möglicherweise das Wetter in Europa fundamental verändern? Diese Frage beschäftigt die Klimaforschung und sollte die Antwort ja lauten, wäre es eines der größten Risiken, das wir Menschen in Europa mit unserem CO2-Ausstoß gerade eingehen. Zumindest für die Vergangenheit häufen sich die Belege, dass höhere Atmosphärentemperaturen die Meeresströmungen verändern. Eine neue Studie legt jetzt weitere Daten dazu vor.

Die Experten, unter anderem vom Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Uni Bremen, analysierten dafür geologische und biologische Belege, die in natürlichen Umweltarchiven weltweit aufbewahrt werden – darunter 759 Paläoklimaaufzeichnungen von Korallen, Bäumen, Eis, Höhlenformationen und Sedimenten. So konnten die Forschenden zeigen, dass sich der globale Wasserkreislauf in Zeiten höherer und niedrigerer Temperaturen in der jüngsten Vergangenheit verändert hat.