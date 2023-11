Warum Klimaschutz nicht vorankommt: Eine Frage der Verdrängung

Gleichzeitig gibt es Stimmen, die den Klimawandel noch immer bagatellisieren, leugnen und verdrängen oder wirksamen Klimaschutz blockieren. Sie reichen von Lobbyverbänden, fossilen Unternehmen über Spitzenpolitiker bis hin zu ganzen Parteien. Und einer aktuellen Bundesregierung, die wirksame Klimaschutzgesetze abschwächt und die Finanzierung auf tönerne Füße stellt. All diese Positionen finden sich auch in der Bevölkerung wieder:

"Die Verdrängungsleistung ist gigantisch. Es ist auch ein falscher Optimismus: Mich persönlich wird es schon nicht so schlimm treffen. Es ist eine gefährliche Fokussierung auf die Gegenwart, im Sinne von: Mich beschäftigt viel mehr, was ich gleich kochen möchte, statt wie das mit der Klimakrise in zehn Jahren für meine Kinder aussieht", sagt Lea Dohm von der Deutschen Allianz für Klimaschutz und Gesundheit. Aber welche Narrative sind jenseits von Kollaps und Verdrängung möglich? Gibt es so etwas wie Fortschritt beim Klimaschutz?

Bildrechte: Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit

Klimainventur: Grautöne zwischen den Zeilen

Im Oktober 2023 erscheint der "Global Stocktake", die erste offizielle Inventur der UN zu den Klimaschutzbestrebungen seit dem Pariser Abkommen von 2015: Der Bericht soll als Grundlage für die nächste Conference of Parties (COP) in Dubai dienen und zeigt, wo wir auf dem Weg zur Begrenzung der Erderwärmung stehen.

Bildrechte: MDR WISSEN Und da ist noch immer eine große Lücke zwischen Ambitionen und Zielen: Bis 2030 wird die Weltgemeinschaft etwa 20 Gigatonnen CO2 mehr ausstoßen, als im 1,5 Grad-Budget enthalten sind. Und selbst dieses Budget könnte zu großzügig bemessen sein, wie mein Kollege Florian Zinner im Klima-Update vor wenigen Wochen nachgerechnet hat: Die Zeit läuft, die Kassen sind knapp und die Ausgaben noch immer zu hoch.



Gleichzeitig beschreibt der Global Stocktake auch ein anderes Bild: Bei der Klimakonferenz 2010 im mexikanischen Cancun geht die Klimaforschung noch von einem globalen Temperaturanstieg zwischen 3,7 und 4,8 Grad Celsius bis 2100 aus. Fünf Jahre später in Paris liegen die Erwartungen bei 3,2 Grad Celsius. Auf der COP in Ägypten 2022 rückt man an 2,6 Grad Celsius heran und auch eine Ziffer unter zwei wird denkbar: 1,7 Grad Celsius – wenn die Staaten ihre Langzeit-Ziele auch wirklich verfolgen.

"Das ist nicht nur eine wissenschaftliche, sondern auch eine gesellschaftliche Leistung. Man hat es geschafft, das in die Köpfe vieler Menschen zu bringen. Man hat es auch geschafft, von den ganz schlimmen Katastrophen-Szenarien zurückzukommen auf eine Entwicklung in die Zukunft, die nicht gut ist, die verbessert werden muss, aber die besser ist, als sie es vor 20 Jahren war", beschreibt Klimaforscher Andreas Marx die Entwicklung. Ist das schon ein Hoffnungsschimmer? Der Blick auf den Sommer zeigt, dass die Entwicklungen bereits bei 1,2 Grad heftiger sind als von vielen Klimaforscherinnen erwartet.

Die erneuerbaren Energien werden schneller ausgebaut als erwartet

Zwei konkrete Beispiele aus dem Bericht unterfüttern diesen vorsichtigen Optimismus:

Bildrechte: IMAGO/Michael Gstettenbauer Der Inflation Reduction Act in den USA wird dazu führen, dass in den nächsten Jahren jedes zweite neu verkaufte Fahrzeug elektrisch sein wird. Vor zwei Jahren wurde dieser Anteil noch auf jedes zehnte Auto geschätzt. Ein einziges Gesetzespaket kann wie ein Brandbeschleuniger – oder eher Flammschutzmittel – wirken: Der globale Aufstieg der E-Autos ist den Analysten zufolge nicht mehr zu stoppen, was die Öl-Nachfrage langfristig verringern wird.

Chinas Klimaemissionen erreichen 2024 einen Wendepunkt und werden sinken

In China werden die Ausbauzahlen für Wind- und Photovoltaik-Anlagen in diesem Jahr dreimal so hoch sein, wie noch vor zwei Jahren von der IEA angenommen. Die Hälfte aller neuen Windräder und Solaranlagen steht im Reich der Mitte. Tatsächlich unterschätzt die Energie-Agentur seit Jahren die Dynamik beim Ausbau der Erneuerbaren und korrigiert den Leistungszuwachs jedes Jahr nach oben. Im letzten World Energy Outlook rechnet die IEA für 2023 mit einem Ausbau von 350 Gigawatt Solar- und Windenergie.

Im aktuellen Energie-Ausblick erhöht sie diese Zahl für das laufende Jahr auf 500 Gigawatt – die Differenz ist mehr als die gesamte installierte Leistung von Wind und Sonne in Deutschland. Weiterhin nimmt die IEA an, dass zumindest der Ausbau von Photovoltaik und der Hochlauf der E-Mobilität so weit sind, um das 1,5 Grad-Ziel in Reichweite zu halten. Laut dem State of Climate Action Report sind das allerdings auch die einzigen Indikatoren, die auf Kurs sind.

Bleiben wir bei China: Das Land ist mit Abstand führend beim Ausbau der Erneuerbaren und beim Ausstoß von Emissionen. Aber auch hier zeigt der Trend nach unten: Analysten von Carbon Brief rechnen damit, dass die Werte ab 2024 sinken – weil der Ausbau der erneuerbaren Energien den steigenden Bedarf abfedert, und die chinesische Wirtschaft nicht mehr ganz so schnell und stark wächst wie in früheren Zeiten.

Anders gesagt: Die materielle Infrastruktur des Landes aus Beton, Stahl und Zement steht und das Wirtschaftswachstum verlagert sich auf weniger intensive Bereiche. Nächstes Jahr könnten die chinesischen Emissionen so um rund 250 Millionen Tonnen sinken – ein Drittel der deutschen Emissionen.

Kipp-Punkt überschritten? Solar-Energie könnte Stromerzeugung weltweit dominieren

Einer der Hauptantreiber dafür, den weltweiten Klimaschutz voranzubringen, ist, dass wir unbedingt verhindern müssen, die Kipp-Punkte im Klimasystem zu überschreiten: Das Auftauen der Permafrostgebiete, die Zerstörung der Regenwälder, die Abschwächung des Golfstroms, das Schmelzen der Eispanzer – all diese globalen Klimaelemente können sich ab einem gewissen Punkt selbst negativ verstärken, die Erderwärmung weiter anheizen und noch mehr Extremereignisse hervorrufen.