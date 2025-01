Die Fleisch- und Milchproduktion in Deutschland schadet massiv dem Klima. Nach einer Studie der Umweltorganisation Germanwatch verursachten die jeweils zehn größten deutschen Fleisch- und Milchkonzerne im Jahr 2022 große Emissionen von Treibhausgasen. Diese entsprachen demnach fast zwei Dritteln (61 Prozent) der Ausstoßmenge des PKW-Verkehrs in Deutschland. Unter Einbeziehung sogenannter Opportunitätskosten – die sich bei der Umnutzung von Flächen mit natürlicher Vegetation für den Futtermittelanbau entgangene Kohlenstoff-Speicherung – seien die Emissionen im Vergleich zu denen durch Treibstoffverbrennung in Autos ausgestoßenen gar anderthalb mal so hoch. Zu ihren Bemühungen im Klimaschutz gäben die Konzerne nur "höchst lückenhaft" Auskunft, heißt es von Germanwatch.