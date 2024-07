In den Mittelgebirgen herrschen geringere Temperaturen als in den Niederungen. "Bisher dachten wir: Dem Borkenkäfer gefällt es in den Höhenlagen über 650 Metern nicht so gut", erklärt Henrik Hartmann (Leiter des Instituts für Waldschutz am Julius Kühn-Institut in Quedlinburg) gegenüber der dpa. Zwar kamen bereits früher vereinzelnd Borkenkäfer in dieser Höhenlage vor. Jedoch führten Hitzejahre und Dürren auch dort immer wieder zu Trockenstress. Besonders vom Sturm umgeworfene und geschwächte Bäume bilden leichte Angriffspunkte.