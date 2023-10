Was macht den Borkenkäfer so gefährlich? Wenn die Rede von "dem" Borkenkäfer ist, so stimmt das eigentlich nicht ganz. Weltweit gibt es circa 6.000 Borkenkäfer-Arten, von denen die meisten lediglich tote Bäume und Baumbestandteile besiedeln. Damit spielen sie im Nährstoffkreislauf eine wichtige Rolle – und sie sind Nahrung für andere Tiere. Einige Borkenkäferarten gehen auf lebende Bäume über, wenn ihre Population viele Individuen verliert. Vermehren sich die Käfer ann wieder, töten sie oft große Mengen von lebenden Bäumen.



Die Borkenkäfer-Sorte, die vielen Fichtenwäldern Probleme bereitet, ist der Buchdrucker. Gerade in reinen Fichtenregionen kann er sich gut vermehren. Obwohl er nur wenige Millimeter groß ist, kann er dann ganze Waldstücke zum Absterben bringen.



Erwachsene Borkenkäfer legen ihre Eier unter der Rinde eines Baumes ab. Die Larven entwickeln sich dort und verpuppen sich zu Jungkäfern. Dabei fressen sie sich durch den sogenannten "Bast" unter der Borke des Baumes. So zerstören die Tiere die Leitungsbahnen des Baumes, die er benötigt, um Nährstoffe und Wasser zu transportieren. Die Käfer graben dem Baum sozusagen "das Wasser ab". Der Zyklus einer Borkenkäfergeneration dauert in der Regel zwischen sieben und zehn Wochen. So können in einem Sommer zwei bis drei Generationen ihren Lebenszyklus abschließen.



Wird es kälter, stellt der Käfer seine Aktivitäten ein und überwintert unter der Rinde eines Baumes. Bleibt es nun dank dem Klimawandel länger warm, schaffen die Borkenkäfer womöglich noch eine vierte Generation. Ein Weibchen bekommt 100.000 bis 250.000 Nachkommen. Sorgt der Klimawandel für höhere Temperaturen in den kälteren Regionen Europas, können sich die Käfer auch dorthin ausbreiten. Deshalb rechnen Forschende damit, dass sich der Borkenkäfer in den kommenden Jahrzehnten noch sehr viel weiter ausbreitet.