Fernerkundung aus dem All: Der Satellit Sentinel-2 befindet sich 800 Kilometer über der Erde. Er gehört zum Erdbeobachtungsprogramm " Copernicus ". Das ist ein Programm der Europäischen Union. Seit 2015 liefert der Satellit Fotos. Es sind aber keine herkömmlichen Fotos, sondern Bilder, die farbige Flächen zeigen – wichtige Aufnahmen für Menschen, die für den Wald verantwortlich sind. Dr. Dirk-Roger Eisenhauer vom Sachsenforst in Pirna bei Dresden hat Erfahrung mit der Fernerkundung aus der Luft. Mit den Daten von Sentinel-2 arbeitet er seit drei Jahren.

Diese Idee ist hier entstanden. Wir wissen, dass die Sentinel-2 Daten kostenfrei im Internet zur Verfügung stehen. Man kann sie sich also herunterladen. Wir standen dann vor dem Problem, für den Gesamtwald Sachsen die Waldentwicklung analysieren zu wollen.

Sentinel-2 fliegt mit einer Geschwindigkeit von 28.000 Kilometern pro Stunde. Das heißt, einmal um die Erde ist er in gerade mal 100 Minuten. Seine Umlaufbahn ist so versetzt, dass er es schafft, in fünf Tagen die komplette Erdoberfläche abzufotografieren. Dann wiederholt sich der Vorgang.