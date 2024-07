Die Braunkohlereviere in der Lausitz und im Rheinland sollen mit erneuerbaren Energien umgestaltet werden. Dafür hat das Bundesumweltministerium das Projekt CREATE:ENERGY (CE) ins Leben gerufen und fördert es – gemeinsam mit der Stiftung Mercator – mit insgesamt 1,6 Millionen Euro. Bei dem Projekt geht es vor allem um den Einbezug der Bevölkerung (Citizen Science).

"Unser Ziel ist die Aktivierung der Bürgerschaft, vor allem im ländlichen Raum, durch Bürgerenergien", heißt es in einer Pressemitteilung seitens der beteiligten Wissenschaftler. Das Team möchte erreichen, dass die Bürger in den Regionen ein Teil des Strukturwandels werden und diesen nicht als passiven Vorgang in ihrem Alltag wahrnehmen.