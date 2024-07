Mäuse können mit voller Absicht taktisch täuschen. Ein Forschungsteam hat beobachtet, wie eine Maus von einer anderen in eine Kammer gejagt wird. Die gejagte Maus versteckt sich direkt am Eingang, wird vom hereinstürmenden Verfolger übersehen und flieht hinter dessen Rücken hinaus.

Die Forschenden der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Warschau hatten Testkammern mit einem Kunststoffrohr als einzigem Ein- und Ausgang in der Nähe eines Waldes aufgestellt. Diese haben sie regelmäßig mit Schokoladen-Nusscreme ausgestattet.

In dem Gebiet leben Brandmäuse (Apodemus agrarius) und Gelbhalsmäuse (Apodemus flavicollis). Beide Arten geraten häufig in Streitereien, weil sie ihr Territorium engagiert verteidigen. An den Futterkammern war das nicht anders, erklärt das Forschungsteam – egal, ob die verfolgte Maus von der eigenen oder anderen Art attackiert wurde.