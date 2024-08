Allen Ländern gemeinsam ist, dass deutlich mehr Frauen als Männer an den Folgen von Hitze starben (europaweit 58 Prozent Frauen, 42 Prozent Männer) und dass die Altersgruppe über 80 Jahre mit Abstand am stärksten betroffen ist.

Auch weist die Forschungsgruppe aus Spanien in ihrer Studie daraufhin, dass es Unsicherheiten bei den Schätzungen gibt. Hauptproblem sei die geringe zeitliche Dichte an verfügbaren Daten. So wären tägliche Statistiken für so eine Datenerhebung deutlich sinnvoller. Zugänglich seien für große Teile Europas aber nur wöchentliche Zahlen, was die exakte Herstellung eines Zusammenhangs zwischen Temperatur und Todesfall erschwere. Jedoch habe das Team in einer früheren Studie schon gezeigt, dass wöchentliche Daten für eine gute Annäherung verwendet werden können.