Das Problem sei, dass sich die Meeresschichten kaum durchmischten, was den Sauerstoffaustausch behindere. Die Schichtbildung des Wassers werde durch höhere Wassertemperaturen in den oberen Ebenen der Ostsee verstärkt und dauere inzwischen bis in den Herbst an. Neuer Sauerstoff könne nur durch kräftige Wassereinströmungen aus der Nordsee, zum Beispiel durch Stürme, nachkommen.

Wassererwärmung zerstört Erfolge

In den vergangenen Jahren konnten laut dem Geomar die Zuflüsse vor allem von Phosphor- und Stickstoffeinträgen um 18 bis 22 Prozent verringert werden. Dennoch seien die Nährstoffeinträge immer noch zu hoch. "Starke saisonale Schwankungen bei Stickstoffverbindungen wie Ammonium deuten darauf hin, dass weiterhin zu hohe Mengen dieser Nährstoffe ins Wasser gelangen und Algenblüten anregen", sagte die Erstautorin der Studie, Helmke Hepach. An einigen Stellen bilden sich ganze Algenteppiche, wie die neue Doku des MDR "Ostsee am Limit" zeigt.

Bildrechte: IMAGO / Jens Koehler