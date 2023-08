Die Temperaturen in den oberen Wasserschichten der Weltmeere sind weiterhin so hoch wie nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen. Das Portal Climate Reanalyzer, das global verfügbare Messdaten und Modellrechnungen zusammenführt, zeigt bereits seit Mitte Juli einen weltweiten Durchschnitt von über 21 Grad Celsius Wassertemperatur an. Das ist höher, als in den vierzig Jahren zuvor jemals gemessen wurde.

Heiße Ozeane: Ursache steigender CO2-Anteil in der Luft

2023 dürfte damit zum bislang wärmsten Jahr der Weltmeere werden. Bereits seit März liegen die Temperaturen über den Werten der Vorjahre. Anfang April hatten die Temperaturen schon einmal mehrere Tage bei 21,1 Grad und damit so hoch wie nie seit Beginn der Auswertung gelegen. Davor war ein Rekord von 21 Grad im März 2016 erfasst.



Als Hauptgrund für den Anstieg gelten die menschengemachten Treibhausgase. Über neunzig Prozent der durch sie entstehenden Wärme werde von den Ozeanen aufgenommen, hatte Mojib Latif vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel kürzlich erklärt. Dadurch seien sie in bis zu 2000 Metern Tiefe, in wenigen Gebieten auch noch tiefer, deutlich wärmer geworden. Nun kommt Latif zufolge noch zunehmend das Klimaphänomen El Niño hinzu. Das natürliche Wetterphänomen könne die im Zuge der Klimakrise ohnehin steigenden Temperaturen zusätzlich in die Höhe treiben.

Erwärmung der Meere immer schneller