Die Monate Juli bis September sind auch sonst die übliche Zeit für Waldbrände in der Region. Diese fallen dieses Jahr laut Copernicus aber außergewöhnlich stark aus. Grund dafür seien mutmaßlich auch die überdurchschnittlich hohen Temperaturen und die anhaltende Trockenheit in der Region. "Die Rauchentwicklung hatte Auswirkungen weit über die Umgebung der Brandherde hinaus und reichte sogar über den Atlantik", sagte Mark Parrington, führender Wissenschaftler am Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS).