Seit 2006 untersucht das Institut alle toten Wölfe in Deutschland. Dabei werden Todesursache, Gesundheitszustand und auch Mageninhalt der Tiere analysiert. Seit einigen Monaten werden allerdings so viele tote Wölfe gemeldet, dass nur noch etwa jedes zweite Tier untersucht wird.

2024 wurden bislang 84 tote Wölfe gefunden, von denen 75 im Straßenverkehr umgekommen waren. Bei den Wölfen, die natürlich starben, waren bei gut einem Drittel der Fälle Kämpfe mit anderen Wölfen die Ursache oder Magen-Darm-Rupturen durch spitze Knochenstücke aus der Nahrung. Außerdem gab es Tiere, die an körperlicher Schwäche verendeten in Zusammenhang mit Räudemilben-Infektionen, Staupeviren, Parvoviren oder Adenoviren sowie Einzelfälle anderer Infektionen.

Bildrechte: Marielle van Uitert_IZW Berlin

Wenn nun nur noch jeder zweite Wolf tot aufgefundene Wolf untersucht wird, wäre es denkbar, dass sich das Gesamtbild im Laufe des Jahres ganz anders darstellt? Oder zeigen die bisher gesammelten Zahlen eine wirklich klare Tendenz? Heribert Hofer, Direktor des Leibniz-IZWs: "Es ist sehr selten in der Wildtierforschung, dass solch eine große Anzahl von Tieren untersucht werden. Für die Mitteilung betrachteten wir ja die gesamten vergangenen Jahre, also insbesondere die Zeit, in der wir alle Kadaver untersuchten, was bis Ende 2023 der Fall war. Insofern geben unsere Zahlen ein gutes Bild der tatsächlichen Lage wieder – und das wird sich auch nicht ändern." Wenn nun in Zukunft nur noch jeder zweite Verkehrsunfall untersucht werde, müsse dieses stichprobenartige Vorgehen bei der prozentualen Berechnung der Todesursachen berücksichtigt werden, erläutert Hofer.