Der Netzausbau in Deutschland hinkt laut dem Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) der möglichen Liefermenge, die Erneuerbaren-Kraftwerke leisten könnten, hinterher. Zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE) hat der Bundesverband eine Studie durchgeführt, wie das Problem behoben werden kann. Neben der Forderung, das Netz weiter auszubauen, schlagen die Wissenschaftler vor, an sogenannten Netzverknüpfungspunkten (NVP), wo der Strom ins Netz eingespeist wird, mehrere Kraftwerke, Speicher und Anlagen zur Sektorenkopplung an einem NVP anzuschließen.

Höhere Leistung führt zu höherer Auslastung

Dabei wird mehr Leistung an den Verknüpfungspunkt angeschlossen als dieser einspeisen kann. Diese sogenannte Überbauung biete diverse Möglichkeiten. "Die Auslastung der einzelnen Punkte lässt sich damit teilweise um ein Vielfaches steigern", sagt BEE-Präsidentin Simone Peter. "Es bleibt sogar noch genügend Kapazität frei, um auch Back-up-Kraftwerke, wie beispielsweise flexible Biogasanlagen oder Wasserkraftwerke, an den NVP anzuschließen." In der Studie modellierten die Forschenden lokale Umgebungen im Hinblick auf erneuerbare Energieerzeugung, Netzeinspeisung und Überschüsse an den NVPs. "Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass eine NVP-Überbauung zu deutlich höheren Netzeinspeisungen und vergleichsweise niedrigen Überschüssen führt", erklärt der Projektleiter vom Fraunhofer-IEE Kaspar Knorr.