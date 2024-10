Die britische Regierung will in den nächsten 25 Jahren etwa 26,2 Milliarden Euro in die unterirdische Speicherung von klimaschädlichem CO2 investieren. Mit den Projekten sollen Emissionen der Schwerindustrie aufgefangen und unter der Erde vergraben werden, beispielsweise in stillgelegten Ölfeldern unter dem Meer, teilte die Regierung in London mit. Ziel sei, jedes Jahr 8,5 Millionen Tonnen Kohlenstoffemissionen aufzufangen, hieß es. Konkret geplant sind zwei CO2-Speicherungsprojekte in Nordwest- und Nordostengland. Die früheren Kohle- und Schwerindustrieregionen sind stark vom Strukturwandel betroffen, das neue Projekt soll 4.000 Jobs schaffen. Erst am Montag hatte Großbritannien als erstes westliches Industrieland die Stromerzeugung aus Kohle beendet.