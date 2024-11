Gartenbesitzer aufgepasst! Waschbär-Kot kann krank machen

So kann es tatsächlich zu Oral-Infektionen mit den Spulwurm-Eiern des Waschbären kommen. Wie viele Fälle von infizierten Menschen sind bekannt? Eine Studie aus den USA listet Infektionsfälle und Verläufe zwischen 1973 und 2012 auf, darunter auch fünf Todesfälle. Und in Deutschland, oder Europa? Tatsächlich sind vereinzelt Fälle beschrieben worden, in denen ein Mensch mit dem Spulwurm infiziert wurde.

Tragen alle Waschbären die Spulwurm-Erreger in sich?

Bildrechte: Senckenberg Aus den USA weiß man dank einer Studie: 58 Prozent von 3.967 untersuchten Waschbären im Mittleren Westen der USA waren infiziert, 64 Prozent von 476 in der Region Nordosten/Mittelatlantik, 4 Prozent von 1.868 Exemplaren in der Region Südosten und 49 Prozent im Westen/Südwesten. In Mitteldeutschland wurden in Waschbärpopulationen Prävalenzraten des Waschbärspulwurms B. procyonis von bis zu 95 Prozent festgestellt, was auf ein erhöhtes Infektionspotenzial in diesen Gebieten schließen lässt. (Die Prävalenzrate beschreibt die Häufigkeit von Krankheitsfällen zu einem bestimmten Zeitraum in einer bestimmten Art.)

"Gefahr durch Zoonose durch Waschbär-Spulwurm unzureichend untersucht"

Das Forschungsteam des Senckenberg-Institut für Biodiversität hat nun nachgewiesen, dass der Waschbärspulwurm Baylisascaris procyonis in Europa besonders gute klimatische Bedingungen vorfindet, um zu überdauern. Forscher Seven Klimpel vom Senckenberg-Institut in Frankfurt zufolge stellt der parasitische Waschbärspulwurm Baylisascaris procyonis unter bestimmten Bedingungen eine derzeit unzureichend untersuchte Zoonose dar, eine Krankheit, die von Mensch zu Tier und umgekehrt übertragen werden kann. Er sagt: "Unsere aktuellen Forschungsergebnisse zeigen, dass die Ei-Entwicklung des Spulwurms außerhalb seines Wirtes stark von der Temperatur abhängig ist. Bei Temperaturen zwischen 10 und 30 Grad Celsius entwickeln sich die Eier optimal." Das wärmere Klima kann also die Entwicklung der Spulwurm-Eier begünstigen.

Waschbär loswerden: Wie geht das?