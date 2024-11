Vor internationalem Abkommen Studie zeigt vier Maßnahmen, die zu 91 Prozent weniger Plastikmüll in der Natur führen sollen

Die Staaten und Organisationen der Welt sind sich noch nicht einig, in welchem Umfang sie Plastik in der Zukunft verpflichtend reduzieren wollen. Einige haben die sogenannte 40/40-Regelung im Auge: 40 Prozent weniger neues Plastik bis 2040. Anderen, wie Greenpeace, geht das nicht weit genug: 75 Prozent weniger Kunststoffproduktion bis 2030 soll es bitte sein. Wieder andere wie Saudi-Arabien und weitere erdölproduzierende Staaten lehnen eine neue Klausel zur Reduktion von Neuplastik bislang sogar ganz ab, stattdessen solle der ganze Fokus auf dem Recycling liegen.

Am Ende der Verhandlungen in Busan soll jedenfalls möglichst ein ausgearbeiteter Vertragstext stehen, den die Regierungen der Welt dann bei einem neuerlichen Treffen im kommenden Jahr offiziell verabschieden könnten. Was darin steht, ist aber noch nicht abzusehen und muss wohl zäh verhandelt werden. "Schützenhilfe" mit wissenschaftlichen Argumenten will dabei eine Forschungsgruppe aus den USA geben. Die Forscher um Samuel Pottinger von der University of California haben ihre neue Studie ganz bewusst im unmittelbaren Vorfeld des Plastik-Gipfels veröffentlicht, und zwar im renommierten Magazin Science.