Das ist ein Virus, das eigentlich in der Regel der Patient, wenn er infiziert ist, gar nicht merkt. 80 Prozent der Infektionen verlaufen völlig problemlos ab, also ohne jede klinischen Erscheinungen. Wenn man krank ist, dann haben die meisten eine ganz harmlose virale allgemeine Infektion. Nur die wenigsten erkranken wirklich an einer Hirn- und Hirnhautentzündung.

Bernhard Ruf