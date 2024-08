Um die Windenergie-Ausbauziele noch rechtzeitig zu erreichen, müsste an einer anderen Schraube gedreht werden: Wenn sich die Realisierungsdauer, also die Zeit zwischen dem Erhalt des Zuschlags und der tatsächlichen Inbetriebnahme einer Anlage, verkürzen würde, dann könnte das den Ausbau wesentlich beschleunigen, prognostiziert der SMC-Bericht. Allerdings ließe sich hier in der Realität eher ein gegenläufiger Trend beobachten, so das SMC-Team. Besonders von den 2022er-Ausschreibungen seien bislang deutlich weniger Anlagen realisiert, als man erwartet hätte.