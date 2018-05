Aus Abwasser wieder sauberes Trinkwasser zu machen, ist bislang nicht nur technisch aufwändig, sondern auch extrem energieintensiv. Allein in Deutschland werden pro Jahr rund 4.400 Gigawattstunden Strom für die Abwasserreinigung verwendet. In ganz Europa gehen jährlich rund 16.000 Gigawattstunden Strom für die Reinigung von Abwässern drauf. Das entspricht in etwa der Jahresproduktion von zwei riesigen 1.000-Megawatt-Kraftwerken von der Größe des Kraftwerkes Schkopau.

Abwasserreinigung extrem energieintensiv

16.000 Gigawattstunden werden derzeit jährlich in Europa für die Abwasseraufbereitung verbraucht. Doch fast die fünfeinhalbfache Menge könnte gewonnen werden. Bildrechte: Kompetenzzentrum Wasser Berlin Für die deutschen Kommunen ist der hohe Energieverbrauch der Kläranlagen ein großer Kostenfaktor. "Die Anlagen sind heutzutage die Energierfresser Nummer Eins einer Kommune", sagt Dr. Christian Loderer vom Kompetenzzentrum Wasser Berlin. Tatsächlich müssen städtische Kommunen hierzulande rund 20 Prozent ihres jährlichen Gesamtverbrauchs an Strom für den Betrieb ihrer Kläranlagen aufwenden.



Der größte Teil der elektrischen Energie wird dabei für den Betrieb gewaltiger Gebläse verbraucht. Sie sorgen dafür, dass Mikroorganismen im Abwasser mit genügend Sauerstoff versorgt werden. Denn die kleinen Helfer spielen in den heutigen modernen Kläranlagen eine entscheidende Rolle. Mit ihrer Hilfe werden die organischen Schadstoffe in den Abwässern zu Kohlendioxid oxidiert und damit unschädlich gemacht. Doch dieses "Belebtschlammverfahren" bringt auch verschiedene Nachteile mit sich. Ein wesentliches Manko ist der bereits erwähnte hohe Energieverbrauch der Anlagen.

Abwasser enthält viel chemische Energie

Powerstep-Projektleiter Dr. Christian Loderer: "Energieverbraucher zu Energieproduzenten machen." Bildrechte: Kompetenzzentrum Wasser Berlin Dabei enthalten die zahlreichen organischen Stoffe im Abwasser selbst ziemlich viel chemische Energie, die sich in für uns nutzbare andere Energiearten umwandeln ließe. Genau hier setzt das Projekt Powerstep an, dass unter der Leitung des Kompetenzzentrums Wasser Berlin in den zurückliegenden drei Jahren untersucht hat, wie die Energiepotentiale im Abwasser besser genutzt werden können.



"Das Prinzip unseres Projektes ist es, Kläranlagen von Energieverbrauchern zu Energieproduzenten zu machen", erklärt Powerstep-Projektleiter Loderer: "Dabei ist die Idee, den kohlenstoffhaltigen Schlamm aus dem System auszuschleusen und ihn anschließend in der Faulung zu Biogas umzuwandeln, dass wiederum als Energiequelle dient."

Leistung von zwölf Großkraftwerken

Das Powerstep-Prinzip sieht unter anderem vor, den kohlenstoffhaltigen Schlamm aus dem Abwasser zu filtern und für die Biogas-Gewinnung bereitzustellen. Bildrechte: Kompetenzzentrum Wasser Berlin Und das Potential ist gewaltig. Die Experten haben berechnet, dass die allein in deutschen Abwässern vorhandene chemische Energie der Leistung von zwölf Großkraftwerken entspricht. Statt die elektrische Energie von zwei 1.000-Megawatt-Kraftwerken für die Abwasseraufbereitung im Jahr zu verbrauchen, könnten die Anlagen unterm Strich sogar Energie im Leistungsumfang von zehn Großkraftwerken bereit stellen. "Es ist heutzutage möglich, mit den Technologien, die bereits am Markt vorhanden sind, eine energiepositive Kläranlage zu erreichen", ist sich Powerstep-Projektleiter Loderer sicher. Die Technologien dafür seien zum Großteil bereits ausgereift.



Erprobt wurden das Konzept und die dafür nötigen Technologien im Rahmen des von der EU mit 5,2 Millionen Euro geförderten Powerstep-Projektes. An ihm haben sich in den zurückliegenden drei Jahren 15 Partner in verschiedenen europäischen Ländern beteiligt.

Erfolgreiche Erprobung in Sachsen

Ein entscheidender Großversuch lief dabei in Sachsen. In der Kläranlage von Westewitz bei Döbeln gelang es mithilfe von Trommelsieben 80 Prozent der organischen Bestandteile aus dem Abwasser zu filtern. Die dabei gewonnene kohlenstoffhaltige Masse könnte theoretisch in weiteren Verfahren für die Biogaserzeugung zur Verfügung gestellt werden. Zugleich bleibt durch das Filterverfahren weniger organische Masse im Abwasser, die durch das energieintensive "Belebtschlammverfahren" unschädlich gemacht werden muss.